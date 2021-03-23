Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede - Son Dakika

Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede

23.03.2021 12:53
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabancayla ateş ederek öldüren, yanındaki H.B. adlı erkeği de yaralayan Besat Doğan (52), adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabancayla ateş ederek öldüren, yanındaki H.B. adlı erkeği de yaralayan Besat Doğan (52), adliyeye sevk edildi. Besat Doğan, adliyeye getirildiği sırada kendisine "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşına, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" diye seslendi. Öte yandan Besat Doğan ile H.B. arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, pazar gecesi otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.'RAHAT GEZDİRMEM'Olay sonrası kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla dün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte saklandığı evde yakalandı. Besat Doğan polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan ise, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.KOVALAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada, Besat Doğan'ın eşi ve H.B.'yi takip ettiği sırada yaşanan kovalamaca anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Takip sırasında Rabia Doğan ve H.B.'nin bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada peşlerinden gelen Besat Doğan'ın H.B.'yi araçlar arasında kovaladığı ve tabanca doğrulttuğu anlar yer aldı.


Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede

Alanya, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı         
12:28
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 13:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei