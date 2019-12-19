Antalya'da eşini ve kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da eşini ve kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da eşini ve kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da eşini ve kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Antalya'da eşini ve kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sertok Özen, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Özen, "Takdir mahkemenin, ölen yabancı birisi değildi. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sertok Özen'e "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Özen'i, müştekiler Osman ve Emine Göçer'e karşı işlediği "silahlı tehdit" suçundan da 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde 15 Ekim 2017'de Sertok Özen, tartıştığı eşi Hanife ve kızı Esra'yı tüfekle vurarak öldürmüş, daha sonra evine gittiği bacanağı Osman Göçer'i de öldürmeye teşebbüs etmişti. Olay sonrası kaçan Özen, yakalanarak tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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