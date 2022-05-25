Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyip kendisi de kaza yaptı! - Son Dakika
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Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyip kendisi de kaza yaptı!

25.05.2022 20:58

Antalya'da meydana gelen olayda eşiyle ile farklı araçlarda yolculuk yapan adam, eşinin kaza yaptığını görünce panikleyerek kendisi de kaza yaptı. Kazadan iki ayrı araçta bulunan karı-koca yaralı olarak kurtuldu.

Alanya ilçesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde otomobil ile seyir halinde olan Bahar Sarı (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer demirleri yerinde sökülürken otomobil metrelerce ötede durabildi.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

O sırada otomobili ile eşinin arkasından ilerleyen Ufuk Sarı (32), kaza yapan eşini görünce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ufuk Sarı idaresindeki otomobil refüjü geçerek karşıya geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyerek kendisi de kaza yaptı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan çift Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bir süre kontrollü ilerleyen trafik kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyerek kendisi de kaza yaptı
Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyerek kendisi de kaza yaptı
YORUMLAR
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Alanya'da otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk Alanya'da otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk Dereye düşen otomobildeki çift, aracın üzerine çıkarak kurtuldu Dereye düşen otomobildeki çift, aracın üzerine çıkarak kurtuldu
Kaynak: İHA

Otomobil, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyip kendisi de kaza yaptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyip kendisi de kaza yaptı! - Son Dakika
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