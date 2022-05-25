Antalya'da eşinin kaza yaptığını gören adam panikleyip kendisi de kaza yaptı!

Alanya ilçesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde otomobil ile seyir halinde olan Bahar Sarı (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer demirleri yerinde sökülürken otomobil metrelerce ötede durabildi.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

O sırada otomobili ile eşinin arkasından ilerleyen Ufuk Sarı (32), kaza yapan eşini görünce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ufuk Sarı idaresindeki otomobil refüjü geçerek karşıya geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan çift Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bir süre kontrollü ilerleyen trafik kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.