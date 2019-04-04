Antalya'da Eşit Oy Çıkan Sandıktan Muhtar Kurayla Belirlendi
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.
Sağirin Mahallesi Muhtarlığı için üç aday yarıştı. Adaylardan Hasan Akdeniz
406, Nurettin Durdu 405, Mehmet Dinç
ise 385 oy aldı. İtiraz üzerine sandık görevlilerin adayların oylarını tekrar sayması üzerine Akdeniz ile Durdu'nun 405'er oy aldığı belirlendi.
Yapılan kura çekiminde muhtarlığı Hasan Akdeniz kazandı.
Durdu, Hasan Akdeniz'i kutlayarak, seçim sürecinde de güzel ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışma yaptıklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:00 Kaynak: AA
Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı! Şiddetli Yağışlar Geliyor
Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde