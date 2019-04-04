Son Dakika Haberleri: Antalya'da Eşit Oy Çıkan Sandıktan Muhtar Kurayla Belirlendi

Antalya'da Eşit Oy Çıkan Sandıktan Muhtar Kurayla Belirlendi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.

Antalya'da Eşit Oy Çıkan Sandıktan Muhtar Kurayla Belirlendi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.

Sağirin Mahallesi Muhtarlığı için üç aday yarıştı. Adaylardan Hasan Akdeniz 406, Nurettin Durdu 405, Mehmet Dinç ise 385 oy aldı. İtiraz üzerine sandık görevlilerin adayların oylarını tekrar sayması üzerine Akdeniz ile Durdu'nun 405'er oy aldığı belirlendi.

Yapılan kura çekiminde muhtarlığı Hasan Akdeniz kazandı.

Durdu, Hasan Akdeniz'i kutlayarak, seçim sürecinde de güzel ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışma yaptıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:00 Kaynak: AA

Manavgat, Akdeniz, Antalya, Güncel
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