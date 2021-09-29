Antalya'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Yedek anahtarla evine girdiği E.B. ile tartışan H.B, çıkan kavgada eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı.

Antalya 'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı.

James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar