Antalya'da eski eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Antalya'da eski eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan sanık hakim karşısında

6 saat önce

Antalya'da eski eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da eski eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan sanık hakim karşısında, System.String[]

Antalya'da eski eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Poyraz Çavdar, müştekiler Oya Aydoğdu ve Gökhan Kalender ile taraf avukatları katıldı.

Oya Aydoğdu, eski kocası sanığın ifadesi sırasında duruşma salonunda bulunmak istemediğini belirtmesi üzerine dışarıya çıkmasına izin verildi.

Söz verilen sanık Çavdar, üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Aydoğdu ile 2008'de evlendiklerini, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle 2012'de anlaşmalı boşandıklarını anlatan Çavdar, daha sonra nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıklarını belirtti.

Bu süreçte Antalya'ya yerleştiklerini anlatan Çavdar, "Eşimin beni aldattığından şüphelendim. Konuşturmak için çağırdım, masaya bıçağı koydum. 'Konuş yoksa seni öldürürüm, yüzünü tanınmaz hale getiririm' deyince konuştu. Masadaki bıçağı aldı, kendisine zarar vermemesi için bıçağı elinden almaya çalıştım. Boynundan yaralandığını basından öğrendim." ifadelerini kullandı.

Çavdar, pişman olduğunu, cezaevinden eşine 12 sayfa mektup yazdığını ama kimseyi tehdit etmediğini öne sürdü.

Aydoğdu ise sanığın uyuşturucu kullandığını, sürekli kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Sanığın olay günü aldatma bahanesiyle kendisine bıçakla saldırmaya başladığını anlatan Aydoğdu, "Evde sehpa üstünde bıçak vardı, gözümün içine bakarak 'Öl Oya öl' diyerek bıçakla boynuma vurdu. Annesi içeri girdi, üzerimden almaya çalıştı. O sırada bıçağı bana saplamaya çalışıyordu." diye konuştu.

Aydoğdu, ifadesinden sonra sanıkla aynı ortamda bulunmak istemediğini söylemesi üzerine duruşma salonundan tekrar çıkarıldı.

Müşteki Gökhan Kalender de olaylardan habersizken sanığın kapısına gelerek kendisine saldırdığını, aldığı bıçak darbeleri nedeniyle 8 gün yoğun bakımda kaldığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kemer ilçesinde 11 Ekim 2019'da Çavdar, Aydoğdu ile Kalender'i bıçaklayarak ağır yaralamış, tutuklanan sanık hakkında iki kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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