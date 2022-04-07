Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı

07.04.2022 18:48
Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Erenköy Mahallesi'nde eski eşi M.D.F. (39) ile 10 gün önce evlendiği E.F'yi (40) maket bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Saldırgan A.A, eski eşi M.D.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin Erenköy Mahallesi'ndeki evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra maket bıçağıyla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.

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Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı

Antalya, Erenköy, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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