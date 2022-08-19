Eski eşine ve yani karısına dehşeti yaşattı! Mahkemeye çıkan caniden kan donduran savunma: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda; Abdurezzak Aydın(40), Eylül 2021'de boşandığı Meral Fesli'nin (39) oturduğu eve gitti. Aydın ile eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli(40) arasında tartışma çıktı. Abdurezzak Aydın, yanındaki falçatayla Meral Fesli'nin boynunu ve sırtını, Erden Fesli'nin de boynunu çenesine doğru kesti.

ÇİFT, KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle dairenin kapısını açıp içeri girdi. Kanlar içinde bulunan Fesli çifti, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü; şüpheli Aydın da olay yerinde gözaltına alınıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALKONDA ÖPÜŞTÜKLERİNİ GÖRÜNCE HESAP SORMAYA GİTMİŞ

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen Abdurezzak Aydın, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Meral ve Erden Fesli ile taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Abdurezzak Aydın, eski eşi Meral Fesli ile anlaşmalı boşandıklarını, çocuklarının velayetini ve kaldıkları evi eski eşine bıraktığını söyledi. Eski eşinin evlendiğini bilmediğini iddia eden Aydın, evin önüne gittiğinde Meral ile Erden Fesli'nin balkonda öpüştüklerini gördüğünü, bunun üzerine hesap sormak amacıyla eve girdiğini söyledi.

"KAFALARINA TAŞLA VURDUM"

Eski eşinin kendisine hakaret edip yüzüne tükürdüğünü öne süren Aydın, "Ben de eski eşime tokat attım. Diğer şahıs bana yumruk attı ama isabet etmedi. Elektrik işiyle uğraştığım için falçatayı yanımda taşıyordum. Falçatayı çıkartarak kime salladığımı dikkat etmeden salladım. Kafalarına taşla vurdum. Müştekiler yaralandıktan sonra ambulansı arayarak durumları hakkında bilgi verdim" diye konuştu.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM"

Olayda öldürme kastı olmadığını savunan Abdurezzak Aydın, "Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Daha kesici aletler kullanabilirdim. Tasarlayarak öldürme amacıyla gitmedim. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Eğer yanımda falçata olmasaydı, yaralama da olmayacaktı" dedi.

"EVLENDİKTEN SONRA BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Meral Fesli ise Abdurezzak Aydın'ın ifadesinin yalan olduğunu iddia etti. Meral Fesli, Erden Fesli ile evli olduğunu Aydın'ın bildiğini belirterek, "Evlendikten sonra beni tehdit ediyordu. O evi de eski eşim almadı. Ben kendi imkanlarımla aldım. Anlattığı gibi öyle öpüşme olayı da olmadı. Küfretmedim, hakaret etmedim. Önce falçatayla benim boynumu kesti sonra taşla yaraladı. Başımda kan kaybından ölmemi bekliyordu. Biz baygınlık geçirdik, polisin içeri nasıl girdiğini bilmiyorum. Kapıyı kilitlemişti. Ayrıca sırtımda 60 dikiş yara var" diye konuştu.

"SANIĞIN 'ÖLMENİZİ BEKLEYECEĞİM' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Erden Fesli ise, "Anlattıkları kadar masum değildi. Canavar gibiydi. Anlattıkları yalan. Evli olduğumuzu biliyordu. Eşimi tehdit ediyordu. Sanık falçatayla arkadan saldırarak çenemi kesti. Amaç boynumu kesmekti. Falçatayla saldırdıktan sonra balkona sığındık. Balkondaki taşla saldırmaya devam etti. Taş kafamda kırılmış, öldüğümüzü düşündüğü için bırakmıştı. Biz de bayılmıştık. Sanığın 'Sizin kan kaybından öldüğünüzü bekleyeceğim' dediğini duydum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.