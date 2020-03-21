Antalya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, yaralandı - Son Dakika

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Antalya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, yaralandı
6 saat önce
Antalya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Çiğdem B. (41), marketten alışveriş yaptıktan Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmana girdi. Bu sırada Çiğdem B, eski eşi Ali K. tarafından silahla yaralandı.
Sağ bacağından yaralanan Çiğdem B, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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