Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yat'ın olaydan dört yıl önce boşandığı eşi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evlenmeye karar verdiğini öğrenmesi üzerine, eski eşini oturduğu binada bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Veysel Yat, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Antalya 'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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