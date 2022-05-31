Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

31.05.2022 14:37
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 27 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 27 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.T, Y.T, B.Y. ve U.C.F, tutuklu bulundukları kapalı ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz 23 sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Sanıklar ile öldürülen güreşçinin yakınları arasında kavga çıktı

Duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanıklar ile adliye koridorunda bekleyen Hakkı Aygün'ün yakınları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bazı kişilerin darp neticesi yaralandığı görüldü.

Kavga, adliyede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

Aranın ardından duruşmada söz alan sanık avukatlarından Coşkun Demir, müvekkilinin maktul yakınları tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Demir, emniyet güçlerinin güvenlik tedbirlerini artırmasını talep etti.

Mahkeme heyeti çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ile gönderilmesi için Antalya Valiliğine görüş sorulmasına ve 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Duruşmanın ardından tutuksuz sanıklar ile Hakkı Aygün'ün yakınları çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri altında ayrı ayrı çıkışlardan adliyeden çıkarıldı.

Olay

Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül 2020'de uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı U.C.F. yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Aygün, 24 Mart 2018'de ise Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki başka bir pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Hakkı Aygün, 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde 2'nci olmuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırmış 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırmış Eskort olarak gittiği yerlerde gasp yapan kadın ve işbirlikçileri tutuklandı Eskort olarak gittiği yerlerde gasp yapan kadın ve işbirlikçileri tutuklandı Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi
Kaynak: AA

Hakkı Aygün, Antalya, Saldırı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement