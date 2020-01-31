Antalya'da eski koca dehşeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da eski koca dehşeti - Son Dakika

Antalya'da eski koca dehşeti

6 saat önce

Antalya'da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü.

Antalya'da eski koca dehşeti, System.String[]

Antalya'da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybederken, intihar teşebbüsünde bulunan adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2917 sokaktaki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Esma Polat'la bir süredir tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol K., eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Birol K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse'ye (12) ateş etti. Ardından Birol K. tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Polat'ın öldüğünü tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ile kızı tedavi altına alındı. Yaralılardan Ekin Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Birol K.'nın tedavisi ise sürüyor.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişinin erkek olduğunu öğrenince soluğu karakolda aldı Vuhan'da sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:59:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da eski koca dehşeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]