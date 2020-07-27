Antalya'da eski meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde il genel meclisi eski üyesi Durmuş Albezirgan (57), yolda yürürken 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Kaçan saldırganlardan 2'si gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Durmuş Albezirgan, mahalle girişinde kaldırımda yürürken yanında bir otomobil durdu. Daha önce aralarında bir ihale nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.Y., U.G. ve B.A. araçtan inerek, Albezirgan'ın bacağına tabancayla 4 el ateş etti. Mermilerden üçünün isabet ettiği Albezirgan yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Albezirgan, Kaş Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Kurşunların parçaladığı bacağı ameliyat edilen Durmuş Albezirgan'ın ayak kemiğinde bir hasar olmadığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Albezirgan'ın tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden U.G. ve B.A., Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli Y.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.