Antalya'da esnafın sağanak yağmurda mal kurtarma mücadelesi - Son Dakika

Antalya ve ilçelerinde dün akşamdan buyana etkili olan sağanak yağış esnafa zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde gökyüzü kaplayan kara bulutlar biranda patlayınca, esnaf yağmura hazırlıksız yakalandı. Bardaktan boşanırcasına yaklaşık 5 dakika de am eden yağmur sebebiyle iş yerlerin önünde açıkta olan giyim malzemelerini kurtarma telaşına düşen esnaf zor anlar yaşadı. Kurtarabildiklerini içeri alan bir yandan eşyalarını üzerini naylonlarla kapatmaya çalışan esnaf beş dakika boyunca adeta kabusu yaşadı. - ANTALYA