Antalya'da esnafın sicil affı beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'da esnafın sicil affı beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Antalya'da esnafın sicil affı beklentisi

6 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların basit sebeplerden dolayı kredilerden faydalanamadıklarını belirterek, yeni yıla yeni düzenlemeyle girilmesi yönünde yoğun bir talep oluştuğunu aktardı.

Antalya'da esnafın sicil affı beklentisi, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların basit sebeplerden dolayı kredilerden faydalanamadıklarını belirterek, yeni yıla yeni düzenlemeyle girilmesi yönünde yoğun bir talep oluştuğunu aktardı.


Esnaf ve sanatkarların kredilerden faydalanamadıklarını ifade eden Dere, "Ekonominin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız basit sebepler yüzünden krediye ulaşamıyor. Yeni yılda esnaf ve sanatkarlarımızın krediye ulaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı, esnaflarımızın bu yönde çok yoğun bir talebi var. Tüm bankaların zorunlu olarak uygulayacağı etkin bir sicil affı Meclis gündemine getirilerek kabul edilmeli. Esnafımızın büyük bir kısmının krediye ulaşması demek piyasaların da hareketleneceği ve ekonominin canlanacağı anlamına geliyor." dedi.


"Esnafımızın krediye ulaşmadaki engelleri kaldırılmalı"


Esnaf ve sanatkarların daha önceleri zamanında ödeyemediği krediler nedeniyle kara listeye alındığını dolayısıyla yeni kredi alamadıklarının altını çizen Adlıhan Dere, " Kredi alabilecek imkanı olan esnaf ve sanatkarlarımız herhangi bir borcu olmamasına rağmen daha önceleri zamanında ödeyemediği borçlarından dolayı kara listeye alınıyor. Dolayısıyla yeni krediye ulaşamıyor. Esnaf ve sanatkarlarımız, devletimizin sağladığı düşük faizli kredi imkanlarına bankaların tutumu nedeniyle erişemiyor. Özel bankalar başta olmak üzere çoğu banka, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatan esnafımızı dahi kara listeye almış durumda. Bugün hiçbir yere bir kuruş dahi borcu olmayan esnafımız geçmiş yıllardaki ödemelerini aksattığı için kredi alamıyor. 2020 yılında esnafımızın krediye ulaşmaları önündeki bu engellerin çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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