Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına 'İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz' çağrısı - Son Dakika

Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına "İş yerine sığının, gerisini biz hallederiz" çağrısı

6 saat önce

Antalya'da bazı iş yerleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı yaptı.

Antalya'da esnaftan tehdit altındaki kadına

Antalya'da bazı iş yerleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı yaptı. Bu çağrılarını iş yerlerine astıkları dev pankartla duyuran esnafa, kadınlardan da büyük destek geldi.


Antalya'da bir akaryakıt istasyonu sahibi son dönemlerde artan kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne, 4 metre eni ve 2 metre boyunda dev pankart asttı. Lütfen dikkat' ibaresiyle asılan pankartta, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun, gerisini biz hallederiz. Gerekirse polis, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız" ifadeleri yer aldı.


"Kadınlardan destek"


Yazıyı okuyan kadınlardan Fikret Bingöl, "Pankart sosyal medyada dikkatimi çekti. Kadınların arkasında olunulması çok güzel. Çok takdir ettim, kendilerine bir bayan olarak teşekkür ediyorum. Yerinde bir davranış olmuş" dedi.


Ayfer E. bir kadın olarak iş yerinin duyarlığından gurur duyduğunu ve takdir ettiğini söyledi. Desteklediklerini kaydeden Ayfer E., "Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" diye konuştu.


Nevin Türkçü, duyarlılığı çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Güvenlik konusuna dikkat çekilmek istenmiş. Günümüzde sadece bayanlar değil, çocuklar, yaşlılarımızda şiddet görüyor. Güzel bir girişim olmuş ve destekliyorum" dedi.


İş yeri sahibi Mehmet Bozkan, son zamanlarda artan kadına şiddet konusuna küçükte olsa bir dikkat çekmek istediklerini kaydetti.


"Zor durumdaki her kadın gelebilir"


Kadına şiddeti dur demeyi amaçladıklarını ifade eden Bozkan, "Zor durumda kalan her kadın bize gelebilir. Takip ediliyor, şiddet gömüş, parasız, aç kalmış olabilir. Yeter ki buraya gelsin. Tüm personelimiz kadınlarımıza yardımcı olmaları konusunda bilgilendirildi. Başvuran kadınlarımızı korunaklı yere alıp ihtiyaçlarına yardımcı olacağız. Gerekirse polise, gerekirse taksi ile evine göndereceğiz. Yeter ki kadına şiddet son bulsun. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Umarım tüm esnafımız katılır ve yayılır. Bu durumu görmezlikten gelemeyiz, duyarlı olalım" diye konuştu.


Öte yandan kentte bir güneş enerjisi iş yeri sahibi de astığı pankartla kadına şiddete tepki gösterdi. - ANTALYA

akaryakıt istasyonu, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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