Antalya'da esrar oparasyonu
59 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bidonlara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:31 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde bidonlara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alanya ilçesi Beldibi Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu köpeği ile yapılan aramada 4 plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 kilo 300 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.
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