Antalya'da eşsiz gün doğumu - Son Dakika

Antalya'da eşsiz gün doğumu

TURİZMİN başkenti Antalya'nın dünyaca Konyaaltı Sahili'nde gün doğumu, fotoğraf karelerine yansıdı.

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TURİZMİN başkenti Antalya'nın dünyaca Konyaaltı Sahili'nde gün doğumu, fotoğraf karelerine yansıdı.

Antalya'da gün doğumunu izlemek isteyenler, Konyaaltı sahiline akın ediyor. Her yaştan tatilcinin yer aldığı sahilde, güneş şehrin silueti üzerinden doğuyor. Bu sırada en güzel fotoğrafı yakalamak için cep telefonlarına sarılan tatilciler, çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını çekiyor. Gün doğumu manzarası eşliğinde anı fotoğrafı biriktirmek isteyenler de özenle makyajlarını yapıp sahile geliyor. Eşiyle birlikte gün doğumunu izleyen bir turist, denize elbisesiyle girip bol bol fotoğraf çekti.Gün doğumunda denize girenler, altın sarısı renge bürünen denizde kulaç atmanın ayrıcalığını da yaşıyor.


Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da eşsiz gün doğumu - Son Dakika

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