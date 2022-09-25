Antalya'da kozmetik ve kişisel bakım fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da kozmetik ve kişisel bakım fuarı düzenlendi

25.09.2022 11:26
Antalya'da kozmetik ve kişisel bakım fuarı düzenlendi

Antalya'da estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım fuarı "Beauty Life Expo" ile saç kozmetik kuaför ekipmanları fuarı "Cosmo Hair Expo" düzenlendi.

Antalya'da estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım fuarı "Beauty Life Expo" ile saç kozmetik kuaför ekipmanları fuarı "Cosmo Hair Expo" düzenlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası birçok markanın yeni ürünleri, medikal estetik, profesyonel kozmetik ve saçla ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemler Anfaş Fuar Merkezi'nde sergileniyor. Fuar alanında, yerli ve yabancı uzman doktorlar, plastik cerrahlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonelleri yer alıyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı, "Dünyanın en güzel şehri Antalya'mızda dünyanın en güzel fuarları düzenleniyor. Bunu inşallah daha da büyüterek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuar açılışına Vali Yazıcı'nın yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Yaklaşık 20 bin sektör temsilcisinin katılması beklenen fuarda, güzellik sektörünün saç ve kozmetik temsilcilerine, hizmetlerini dünyaya sergileme imkanı sunulacağı vurgulandı.

Fuar, 27 Eylül'e kadar sürecek.???????

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Kaynak: AA

Antalya, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kozmetik ve kişisel bakım fuarı düzenlendi - Son Dakika

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