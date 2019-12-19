Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası - Son Dakika

Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası

6 saat önce

Antalya'da yaptırdığı estetik sonucu dudağının zarar gördüğü öne sürülen kadın, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulundu.

Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası, System.String[]

Antalya'da yaptırdığı estetik sonucu dudağının zarar gördüğü öne sürülen kadın, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulundu.

Özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik sonucu dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu (41), Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

İlgili tıp merkezi ve doktor hakkında şikayetçi olan Uzunoğlu, ifadesinde, özel tıp merkezinde şüpheli E.D'nin yüzüne mart, nisan ve mayıs aylarında 3 kez dolgu işlemi yaptığını bildirdi.

Dolgu işlemleri başarısız olduğu için kendisine dördüncü kez 18 Kasım 2019'da yapılan dolgu nedeniyle yaralanma meydana geldiğini savunan Uzunoğlu, ifadesinde şunları kaydetti:

"Yaralanmanın ciddiyetini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmem sonucu öğrendim. Hastanede konulan tanıya ilişkin belge ve özel tıp merkezinin verdiği reçete ve ödeme dekontunu da dosyaya ekledim. Merkezin yönlendirmesiyle başka bir merkezde de yüzüme damar tıkanıklığı ve doku ölümleri nedeniyle oksijen tedavisi uygulandı. Bu işlem nedeniyle de yüzümde kalıcı hasar olabileceği belirtildi. Yapılan işlemler nedeniyle adli tıp raporlarının alınmasını talep ediyorum. Operasyon öncesi ve sonrası kendime ait fotoğraflar bulunuyor. Dudağımda çürüme, yaralanmaya sebep olan E.D. ve gerekli müdahalede bulunmayan tıp merkezi yetkililerinden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum."

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da bir kadının estetik yaptırması sonucu dudağının zarar görmesine ilişkin, "Hasta dudağını kaybetmiş durumda, dudağı yok. Tekrar dudak oluşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Uzunoğlu'nun estetik yaptırması sonucu dudağının zarar gördüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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