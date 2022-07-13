Antalya'da eşyalarını balkondan aşağıya atan kadın mahalleliyi canından bezdirdi! Şikayet üzerine eve baskın düzenleyen polis kadını yakaladı

Antalya'da 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sevilay T. dışarıdan toplayıp eve getirdiği taş, seramik ve tabakları balkondan atmaya başladı. Komşuları çevredekilere küfür eden kadın için polise ihbarda bulundu.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIDAN GİRDİ

Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti. Meraklılar ise bir taraftan olayı izlerken diğer taraftan cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi, canlı yayın yaptı. Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Sevilay T.'yi, evine çilingir yardımıyla kapıdan girip etkisiz hale getirdi.

'GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ KALMADI'

Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mahalleye 6 ay önce taşınan Sevilay T.'den semt sakinlerinin rahatsız olduğunu belirten Zeki Çiftsüren, "O geldikten sonra gecemiz gündüzümüz kalmadı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimseye huzur bırakmadı. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz" dedi.

"EVE TAŞ TOPLAMAYA BAŞLADI"

Apartmanda Sevilay T. yüzünden can güvenliğinin kalmadığını söyleyen yönetici Suat Okyay da, "Sürekli tehdit hakaret ediyor. Bizim ve arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Sürekli bu stresi yaşıyoruz" diye konuştu.