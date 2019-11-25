Antalya'da et ürünleri üretim merkezleri denetlendi

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde 81 ilde gerçekleşen ve 'Denetim Seferberliği' sloganıyla başlatılan denetleme sürecinin ilk gününde, AOSB'deki 2 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisi denetlendi. Denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve 5 kişilik ekip katıldı.

Denetim sonrasında açıklama yapan Mustafa Özen, gıda denetimlerinin yıl boyu devam ettiğini söyledi. 2018 yılında Antalya ve ilçelerinde yaklaşık 28 bin 500 işletmeye 42 bin denetim gerçekleştirildiğini anlatan Özen, 2019'un 9 ayında 29 bin işletmeye 32 bin denetim yapıldığını söyledi. Özen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Antalya'da gıda denetimlerini sahada arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hedefimiz vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasıdır. 2018 yılında 42 bin denetim yaptık. 2019'un sonunda ise 45 bin denetim gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hafta her gün farklı ürün grubuyla denetim gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan, özellikle alışveriş sonrasında sorunlu bir tabloyla karşılaştığında 'Alo 174' nolu numaraya bilgi vermesini istiyoruz. Bu ihbarlar, bizim denetimlerde daha yetkin olmamıza katkı sağlayacaktır. Antalya'da vatandaşlarımız her ürünü endişe duymadan tüketebilir. Tüm ürünlerin denetimlerini yıl boyunca sürdürüyoruz dedi.