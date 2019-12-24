Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi - Son Dakika
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Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

Alanya'nın Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallerinde fırtına etkili oldu. Patlıcan, salatalık ve domates ekili yaklaşık 100 dönümlük cam ve naylon seralar hasar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri fırtınanın etkisini gösterdiği yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Toslak Mahallesi'nde patlıcan seraları zarar gören üretici Ahmet Sertgöz, aniden çıkan fırtınana nedeniyle kendisine ait 3 dönüm cam seranın zarar gördüğünü bildirdi.

Hüseyin Sertgöz de seradaki ürünleri satma imkanlarının olmadığını, maddi anlamda zararları bulunduğunu kaydetti.

Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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