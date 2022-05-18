Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika
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Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

18.05.2022 20:37
Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Dereköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, Dutludere deresinin su debisi arttı. Dere üzerindeki köprü geçişinin de tıkanmasının ardından dere taştı.

Dere yatağının hemen yanındaki 3 evi su bastı, 40'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, AA muhabirine, kamu kurumlarının kısa sürede olay yerine gelerek iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

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Kaynak: AA

Korkuteli, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika
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