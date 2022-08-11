Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

11.08.2022 12:12
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ile turistler, sahillerde ve nehir kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ile turistler, sahillerde ve nehir kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü, nem oranını ise yüzde 60 olarak kaydedildiği kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler serinlemek için sık sık denize girdi.

Çocuklar sahilde oyun oynarken bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu'ndaki denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman Çayı'na girerek serinleyenlerin yanı sıra kanyonda yanlarında getirdikleri kano ile gezenler keyifli zaman geçirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu - Son Dakika

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