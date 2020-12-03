EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı - Son Dakika

EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı

03.12.2020 18:43

Elektrik Üretim A.Ş mühendislerince, otomasyon sistemlerine yönelik dışa bağımlılığı azaltmak ve dış kaynaklı yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Antalya'daki Kepez-2 hidrolik santralinde devreye alındı.

Elektrik Üretim A.Ş mühendislerince, otomasyon sistemlerine yönelik dışa bağımlılığı azaltmak ve dış kaynaklı yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Antalya'daki Kepez-2 hidrolik santralinde devreye alındı.

Siber tehlikelere karşı daha güvenli hale getirilen ve endüstriyel tesislerdeki işlemlerin insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılmasını sağlayan EOS'un yerli olarak tasarımı ve üretiminin açılış programı, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de açılış programına video konferans aracılığıyla katıldı.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, törende yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduklarını hatırlatarak, elektrik üretim santrallerinin tüm mühendislik disiplinlerini içinde barındırdığını söyledi.

Elektrik üretiminde türbinler, jeneratörler ve kontrol sistemlerinin üç önemli ana unsur olduğunu vurgulayan Alagöz, "Jeneratör konusunda oldukça ciddi adımlar attık. Türkiye kendi jeneratörünü kendi üretebilecek hale geldi. İlk iki jeneratörümüzü devreye aldık. Şu anda 3. ve 4'ncü jeneratörlerimizi de 2021'in ilk yarısında devreye alacak şekilde hazırlıklarımızı yapmış durumdayız." diye konuştu.

Türkiye'ye jeneratör üretimi konusunda gerekli mühendislik formasyonu kazandırdıklarını belirten Alagöz, ülkenin mühendisliğine ve sektörüne öncülük etmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

"Dünyada en iyilerle yarışacak durumdayız"

Elektrik türbin üretim noktasında ciddi adımlar attıklarını, yakında Türkiye'nin türbin konusunda dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden birisi olacağını bildiren Alagöz, şunları kaydetti:

"Bunlardan çok daha önemlisi elektronik kontrol sistemleridir. Elektronik kontrol sistemleri Türkiye'nin kamu özel sektör ayrımı olmaksızın tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz alanlardan bir tanesidir. Sadece biz bağımlı değiliz, dünyada bu teknolojiyi üretebilen 5 tane firma ve devlet var. Bugün Türkiye bu 5 devletin yanında 6. devlet olma özelliğini ortaya koydu. Bunun gururu içindeyiz. Hatta güncel kontrol sistemlerinin en belirgin özellikleri olan sıcak yedekleme kartların santral çalışırken yani santrali durdurmadan bakımlarının yapılabileceği özelliği ve her türlü siber güvenlik açısından gücümüzü ortaya koyduğumuz, kodların elimizde olması, bizim yazmış olmamız özelliğiyle dünyada en iyilerle yarışacak durumdayız."

EÜAŞ içerisinde mühendislik grubu oluşturduklarına işaret eden Alagöz, milli enerji politikası kapsamında bu konudaki çalışmaları başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

"14 ay sonunda biz her türlü tasarımı, üretimi tamamen kendimiz yapmak şartıyla elektronik kontrol sistemlerini ürettik." diyen Alagöz, piyasadan ham madde tedarikinden tüm matematiksel fonksiyonlara kadar tüm hesaplamaları kendilerinin yaptıklarını söyledi.

Alagöz, konuşmasının ardından konferansla görüştüğü Bakan Dönmez'e, ürettikleri dijital kartın birini kutu içerisinde hediye ettiğini, Ankara'ya gidince teslim edeceğini aktardı.

Konuşmaların ardından butonlara basarak, otomasyon sistemini devreye alan protokol üyeleri, sistemlerin yazıldığı bölümleri gezdi.

EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı
EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı
EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı
EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı

Antalya, Alagöz, Kepez, Eüaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri devreye alındı - Son Dakika


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