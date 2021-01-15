Antalya\'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi

ANTALYA'da, bir evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Özgür ve Şerife Baştürk çifti dumandan etkilendi. Çifte, sağlık ekiplerince oksijen desteği verildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Engelli olduğu öğrenilen Özgür Baştürk (49) ile eşi Şerife Baştürk (50) evdeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören Baştürk çifti evden çıkmak istedi ancak başarılı olamayınca komşuları yardımlarına yetişerek çifti evden çıkardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını söndürdü. Fenalık geçiren Baştürk çiftine, sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi.Dumandan etkilendikleri gözlenen Özgür ve Şerife Baştürk çifti, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.