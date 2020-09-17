Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş: "Bu sabah itibariyle 3'ü kadın, 15 kişi yurtlarda bulunuyor.

Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş: "Bu sabah itibariyle 3'ü kadın, 15 kişi yurtlarda bulunuyor. Bu daha da artabilir."

-"Maske takılması genel olarak her yerde geçerli olan bir kural"

ANTALYA - Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kentte yeni tip korona virüs Kovid-19 kapsamında ev izolasyon kuralına uymayan 3'ü kadın 15 kişinin yurtlara yerleştirildiğini bildirdi. Denetimlerin sıklaştırıldığını ifade eden Ateş, maske kuralının plajlarda da geçerli olduğunu söyledi.

Antalya'nın en işlek yaya caddelerinden Güllük Caddesi'nde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği Korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve protokol üyeleriyle Güllük Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. İşyerlerine tek tek giren Vali Yardımcısı Ateş, maske, hijyen ve mesafe konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Ateş, İçişleri Bakanlığı'nca talimatıyla her hafta genel denetimler yaptıklarını, bugün ise bütün işyerleri ve umuma açık alanlarda genel bir denetim yapılacağını söyledi. Her gün yeni tedbirler alındığına dikkati çeken Ateş, bu düzenlemelerin temel amacının kentte korona virüsünün yayılma hızını düşürmek olduğunu vurguladı.

"Bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor"

Tedbirlere uymayan vatandaşları öncelik olarak uyardıklarını belirten Ateş, "Israrlarımıza rağmen tedbirlere uymayan vatandaşımız olursa cezai işlemler yapıyoruz. Bugün sahada iş yerlerini denetleyen, hem de pozitif olup ya da temaslı kişilerin evlerinde olup olmadığını kontrol eden binlerce elemanımız var ve sahada çalışmaktadırlar. Bunların hepsinin amacı, Antalya'da korona virüsle ilgili salgının yayılmasını engellemek ve düşük seviyede tutmak. Burası turizm bir kenti yoğun hareketin olduğu bir yer. Bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

"İşyerlerine HES kodu ileride belki düşünülebilir"

Hayat Eve Sığar kodu uygulamasına ilişkin de konuşan Ateş, "Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bankalarda uygulamaya koyuldu. Bu sayede pozitif veya temaslı olup izolasyon kuralları uymayan kişileri engellemiş olacağız." İfadelerini kullandı. HES kodunun işyerlerine yönelik uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruya ise Ateş, "Şuan için işyerlerine uygulanacağı yönünde bir karar yok. Bizim aldığımız karar özel bankalar dahil olmak üzere bankalarla kamu kurum ve kuruluşları. Ama, ileriki aşamalarda belki düşünülebilir" dedi.

"15 kişi KYK yurtlarında izolasyonda"

İzolasyon kurallarına uymayan kişilerin Kredi Yurtlar Kurumundaki yurtlarda izolasyona alındığını hatırlatan Ateş, şuana kadar 15 kişinin KYK'da izolasyon altına alındığını açıkladı. Ateş, "Evinde kalması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşa hem cezai işlem uygulanıyor, hem de kredi yurtlar kurumunda ayarladığımız yurtla kalan izolasyon süresini tamamlıyor. Çünkü bu kuralı yerine getirmeyip başkasına zarar vermeye başlıyorsa bununla ilgili yapacak başka bir şey kalmıyor. Bu sabah itibariyle 3'ü kadın, 15 kişi yurtlarda bulunuyor. Bu daha da artabilir. Sadece kurallara uymayan değil, aynı zamanda uygun izolasyon koşulları olmayanlar da oraya alınıyor." diye konuştu.

"Maske takılması her yerde geçerli olan bir kural"

Ateş, plajlarda maske zorunluluğuna ilişkin soruyaysa, "Her tarafta geçerli. Herhangi bir ayrım yapılmadı. Maske takılması genel olarak her yerde geçerli olan bir kural" şeklinde cevap verdi.

Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

Koronavirüs, Antalya, Kadın, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

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