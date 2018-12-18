Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ev Kiralama Yoluyla Dolandırıcılık İddiası

Antalya'da Ev Kiralama Yoluyla Dolandırıcılık İddiası

2 saat önce

Antalya'da internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Ev Kiralama Yoluyla Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Antalya'da internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Y.A, internete kiralık ev ilanı veren bir kişinin hesabına 2 bin lira "kapora" parası gönderdiğini ve ardından kişiye bir daha ulaşamadığını belirtti.

Y.A'nın havale ile gönderdiği paranın Kültür Mahallesi'ndeki bir ATM'den çekildiğini tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden M.C.D. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin aynı yöntemle Bursa'da yaşayan bir kişiden de 2 bin 950 lira aldığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: AA

Başsavcı, Eskişehir, Antalya, Güncel
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