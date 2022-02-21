Antalya'da ev ve iş yeri hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kiralık araçla geldiği ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meydankavağı, Şirinyalı, Çağlayan ve Yeşilbahçe Mahallelerinde gece saatlerinde kapıların sert cisimle açılmasıyla meydana gelen işyeri ve evden hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası ve bölgedeki çalışmaların ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Ü.S. olduğu belirlendi. Kiralık araçla hırsızlık yaptığı tespit edilen Ü.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüphelinin kaldığı adreste ve araçta yapılan aramada çalıntı çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. 7 hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA