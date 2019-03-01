Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ev Yangını

Antalya'da Ev Yangını

20 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanının ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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