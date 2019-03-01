Antalya'da Ev Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.



Kızlarpınarı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanının ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm

Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi

Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı