Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ev Yangını

Antalya'da Ev Yangını

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dimçayı yolunda 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında Mustafa Taşar'ın yaşadığı evde yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde hasara yol açan yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:49 Kaynak: AA

Alanya, İtfaiye, Antalya, Güncel
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