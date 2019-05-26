Antalya'da ev yangını
9 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:15 Kaynak: İHA
'nın Kumluca
ilçesinde bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Ahmet Yesevi
Sokak Arıkan Apartmanı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Acar
'a (55) ait daireden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ramazan Sarıkayalı/İHA)
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