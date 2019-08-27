Antalya'da ev yangını
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:34 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanının 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
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