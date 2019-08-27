Antalya'da ev yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanının 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.