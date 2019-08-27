Son Dakika Haberleri: Antalya'da ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da ev yangını

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'da ev yangını, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanının 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı Davutoğlu'nun "terör" sözlerine, Hilal Kaplan'dan "Konuşmazsan adam değilsin" yanıtı MHP lideri Bahçeli, Neşet Ertaş dinleyip klasik otomobiliyle başkent sokaklarını gezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 20:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]