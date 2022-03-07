Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı

07.03.2022 19:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da evde çıkan, kamyon ve ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da evde çıkan, kamyon ve ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi 237 Sokak'ta Abdullah Şen'in yalnız yaşadığı ve iş yeri olarak da kullandığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ikinci el beyaz eşya malzemelerinin bulunduğu bölüme, ağaçlara ve kamyonete sıçradı.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin anonsuyla vatandaşlar, çevrede park halindeki araçlarını uzaklaştırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bazı çamaşır ve bulaşık makinelerinin motorlarının küçük çaplı patlaması sonucu alevler güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ev, kamyonet ve çok sayıda beyaz eşya kullanılamaz hale geldi.

Bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, söndürme çalışmalarını izledi, bazı kadınların gözyaşı döktüğü görüldü. Bir taraftan söndürme çalışmalarını izleyen Şen'in yangından zor kurtardığı "Garip" isimli köpeğini korumaya çalışması dikkati çekti.

"Köpeğimi alıp, evden zor çıktım"

Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının evin dışında başladığını, kısa sürede yayıldığını söyledi.

Alevleri fark edince hemen dışarı çıktığını anlatan Şen, "Alevler sarınca köpeğimi alıp, evden zor çıktım. Evin bir bölümünde beyaz eşya malzemelerim vardı. Hususi yakmışlar. Alevler dışarıdan evi sardı. Tüm mal varlığım, hayatım gitti." dedi.

Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı

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İtfaiye, Antalya, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı - Son Dakika
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