Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Memurevleri Mahallesi'nde yaşlı bir kadın ile kızının yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde olduğu fark edilen 75 yaşındaki Ayşe Sert'i dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen yaşlı kadın, ambulansla sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.