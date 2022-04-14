Antalya'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı evde 9 Nisan'da çıkan yangında, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Hakkı Uçan (61) itfaiye ekibince dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçan, buradaki müdahalenin ardından önce Alanya'ya ardından da Kocaeli'deki bir hastane nakledildi.

Yoğun bakımda bir süre tedavi gören Uçan'ın kurtarılamadığı belirtildi.