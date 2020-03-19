Antalya'da 'evde kal' çağrısına uyuluyor - Son Dakika

ANTALYALILAR, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor. Normal günlerde yoğun trafik akışı gözlenen kavşaklar sakinliğiyle dikkati çekerken, AVM otoparklarında ise az sayıda araç olduğu gözlendi.

Koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşlara bu dönemi evde geçirmeleri uyarısında bulunuluyor. Antalya'da yaşayanlar da 'evde kal' çağrısına uyuyor. Yoğun trafik akışının yaşandığı kavşaklarda sakinlik gözlenirken, normal zamanlarda ciddi yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı'nda da az sayıda insan olduğu görüldü. Dışarı çıkanlar ise maske takmayı tercih etti. Meydanda gezen Kırgızistanlı turist kafilesindeki gençler maske ve eldiven takarken, geleneksel kıyafetli kadınların ise maske takmadıkları görüldü.Antalya'daki alışveriş merkezlerinde de sessizlik vardı. Alışveriş merkezi otoparklarındaki araç sayısının önceki günlere göre çok az olduğu gözlendi. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş merkezine gelenlerin de maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Kentteki otopark, lunapark ve caddelerdeki araç sayısının azlığı, drone ile görüntülendi.