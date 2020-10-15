Son dakika: Evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle patlama oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.H, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle kırılan cam parçaları belediye ekiplerince temizlendi.

Evde araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, patlamanın nedeni tespit etmeye çalışıyor.