Son dakika haber: Antalya'daki bir evde patlama (1) - Son Dakika

ANTALYA'da saat 16.15 sıralarında bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu.Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katından, saat 16.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, patlama sırasında evde bulunan ve yara almayan kadının ifadesini alıyor.