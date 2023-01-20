Antalya'da evde yangın faciası: 2 ölü - Son Dakika
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Antalya'da evde yangın faciası: 2 ölü

20.01.2023 22:27
Antalya'da evde yangın faciası: 2 ölü

Antalya'da bir dairde çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi, dumandan etkilenen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir dairde çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi, dumandan etkilenen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişinin eve 5 litrelik bidonla geldiği iddia edilirken, şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hülya Çetinkaya'nın (63) yanına, o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O. A'nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES'e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.'nın yanına geldi. Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.
Alevlerin üst kata sıçradığı yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen O. A.'nın hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, mevcutlu olarak gözaltına alınacağı öğrenildi.
Öte yandan yangın anında üst katta bulunan ve kendi imkanlarıyla sokağa çıkan Filiz Kaplan'ın kızının büyük üzüntü yaşadığı ve yakınları tarafından teskin edildiği görüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cenazeler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenleri belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da evde yangın faciası: 2 ölü - Son Dakika

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