Son Dakika Haberleri: Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sıcaklar sebebiyle eve giren ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sıcaklar sebebiyle eve giren ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

İçeride yılan olduğunu fark eden ev sahipleri, evin içinden avluya hızla kaçmaya çalışan yılana önce tazyikli suyla sonra kürekle müdahale etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Evden çıkmayı başaran yılanın akıbeti belirlenemedi.

Diğer taraftan, Kaş ilçesinde yol kenarında iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Kaş'ın Çavdır Mahallesi'nde traktörüyle seyir halindeki Ali Kuptan, yol kenarında hareket halinde iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenmiş yılanlar dans edercesine hareket etti. Kuptan hemen cep telefonuna sarılıp, iki yılanın dansını cep telefonuna kaydetti.

İlk defa dans eden yılanlar gördüğünü söyleyen Kuptan, "Yol kenarında önce ne olduğunu anlayamadım. Yaklaşınca iki yılanın birbirine kenetlenmiş şekilde ve dans ettiğini gördüm. Yılanlar dakikalarca dans etti. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olduğunu öğrendim. Onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" diye konuştu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Korkuteli, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]