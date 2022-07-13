Aramada, çalındığı öne sürülen para kasası ile içindeki 24 bin 155 lira ve ziynet eşyaları bulundu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da evden para kasası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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