Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

6 saat önce

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı Antalya'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı Antalya'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta iki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir eve yıldırım düştü. İki çocuk babası Abdulilleh Hac Abdullatif (29) yaralandı, evin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.

Abdullah Hac Abdullatif (38) aileler içeride otururken eve yıldırım düştüğünü ve kardeşinin yaralandığını belirterek, "Çok şükür kardeşimin durumu iyi." dedi.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

Antalya, Kepez, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı
"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
06:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
06:12 YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1) - Son Dakika
06:10 İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
05:58 Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
05:57 YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1) - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 06:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]