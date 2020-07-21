Antalya'da evi yanan kadın köpeğinin kurtulmasına sevindi - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürümekte güçlük çeken 67 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında köpeğinin kurtulmasına seviniyor.

Yenikışla Mahallesi'ndeki otluk alanda geçen hafta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, yalnız yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı yürümekte güçlük çeken Cennet Yıldırım'ın evine sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Yıldırım'ın evi kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olmadığını söyledi.

Yangını öğrenince çok üzüldüğünü dile getiren Yıldırım, "Evim, eşyalarım tamamen yandı, bir tek Bozca adını verdiğim köpeğim kurtuldu. O da yanan evin etrafından ayrılmıyor." dedi.

Yıldırım, kendisine uzanacak yardım elini beklediğini ifade etti.