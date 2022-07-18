Antalya'nın Elmalı ilçesinde evin içinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'ndeki evin içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Eve giden ekipler, şüpheliler C.Y, Ş.Y, Y.T. ve F.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları elektrikli testere, kazma, kürek ve çapa gibi malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika