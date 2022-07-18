Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

18.07.2022 13:24
Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde evin içinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde evin içinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'ndeki evin içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve giden ekipler, şüpheliler C.Y, Ş.Y, Y.T. ve F.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları elektrikli testere, kazma, kürek ve çapa gibi malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da evin içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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