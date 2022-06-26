Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde bir kişinin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

Olimpos, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.