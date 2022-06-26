Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

26.06.2022 20:38
Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde bir kişinin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Adrasan Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli Ç.A, yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, 10 kök Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 8 Hint keneviri yaprağı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı Kumluca'da 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri' Başladı Kumluca'da 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri' Başladı
Kaynak: AA

Olimpos, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 20:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement