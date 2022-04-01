Antalya'da evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı

01.04.2022 20:31
Antalya'da evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı, 39 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı, 39 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde E.Y'nin, evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 39 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, 37 viski aroması, 10 karışım yapmak için kullanılan boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y. gözaltın alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bahçelievler Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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