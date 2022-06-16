Manavgat Jandarma ile Side Jandarma Karakol komutanlıkları ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 gram skunk, 2 nemölçer ve ısıölçer, özel izolasyonlu çadır, 2 elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi, hava borusu ve bitki gübreleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da evinde uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.