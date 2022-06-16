Antalya'da evinde uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da evinde uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı

16.06.2022 14:29
Antalya'da evinde uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin odasında uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin odasında uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan kaydı bulunan A.B'nin, Sorgun Mahallesi'nde evinin odasına kurduğu özel izolasyonlu çadırda yetiştirdiği skunk bitkisiyle imal ettiği uyuşturucuyu turistlere sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Manavgat Jandarma ile Side Jandarma Karakol komutanlıkları ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 gram skunk, 2 nemölçer ve ısıölçer, özel izolasyonlu çadır, 2 elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi, hava borusu ve bitki gübreleri ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da evinde uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı - Son Dakika
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