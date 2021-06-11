Evine zorla girilen kişi yaşananları anlattı - Son Dakika

Antalya'da ikamet eden 77 yaşındaki Salim Şahin, evine zorla giren tanımadığı kişi tarafından kırılan radyosunun üzüntüsünü yaşıyor.

Şahin, yaşadığı üzüntüyü, yakınlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Yaşananları gazetecilere anlatan Şahin, şüphelinin evinin bahçesine girerek elini öptüğünü söyledi.

Bu sırada şüphelinin elindeki telefonu aldığını aktaran Şahin, "Telefonumu ver' dedim. Ama dinlemedi. O sırada tesadüf eseri polisler yoldan geçiyordu. Yardım istedim. Bu sırada telefonu bırakarak evime girdi. Kapıyı kilitledi. Kendi evinde gibi televizyonu açıp izledi. Evimde iki saat kaldı. En sevdiğim radyomu da kırmış. Onu yıllardır yaylama götürüp dinliyordum. Bazı eşyalara da zarar vermiş. Kanepeyi bile yeni almıştık. Onu kırmış. " ifadesini kullandı.

Mehmetçik Mahallesi Kahraman Caddesi'nde, dün, eşi Meliha Ş. ile evinin bahçesinde bulunan Salim Ş'nin yanına gelip cep telefonunu almak isteyen kişi, yaşlı adamın direnmesine rağmen ikamete girmişti. Evin camlarını kırıp hasar veren şüpheli olay yerine gelen özel harekat ekiplerince gözaltına alınmıştı.